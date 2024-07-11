Роспотребнадзор изъял 250 тонн продукции с ботулизмом в Балашихе

Предприятие закрыто навсегда

Роспотребнадзор закрыл предприятие в подмосковной Балашихе: на нем обнаружили продукцию, которая могла вызвать ботулизм. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова уточнила, что было изъято 250 тонн зараженной ботулизмом продукции. Производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда. А работа "Кухни на районе" решением суда остановлена на 90 суток.

Вспышка ботулизма была зарегистрирована в нескольких регионах России в июне. С характерными симптомами обращались к врачам пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Заболевшие заказывали лобио от "Кухни на районе" ("Локалкитчен") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорта", передает РИА Новости.

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