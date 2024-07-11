ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор изъял 250 тонн продукции с ботулизмом в Балашихе

11:56
  • четверг
  • 11 июля 2024

Предприятие закрыто навсегда

Роспотребнадзор закрыл предприятие в подмосковной Балашихе: на нем обнаружили продукцию, которая могла вызвать ботулизм. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова: Россия пережила пик заболеваемости корью
Попова описала симптомы заражения штаммом FLiRT

Попова уточнила, что было изъято 250 тонн зараженной ботулизмом продукции. Производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда. А работа "Кухни на районе" решением суда остановлена на 90 суток.

Вспышка ботулизма была зарегистрирована в нескольких регионах России в июне. С характерными симптомами обращались к врачам пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Заболевшие заказывали лобио от "Кухни на районе" ("Локалкитчен") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорта", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Роспотребнадзор
Роспотребнадзор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.