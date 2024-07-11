Такие обвинения звучат не в первый раз

Заявления западных СМИ о якобы намерениях России повлиять на предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах — ложь. Такой комментарий дал в четверг, 11 июля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин напомнил, что в 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций США, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов — теперь предлагается "версия-2024".

Глава СВР заявил, что именно так и следует относиться к публикациям на Западе о якобы вмешательстве России в американские выборы, сообщает РИА Новости.

Между тем исполняющий обязанности российского постпредапри ЕС Кирилл Логвинов расценил как непосредственное вмешательство во внутренние дела России со стороны третьих стран резолюцию Европарламента на тему прошедших в России в марте президентских выборов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что российская избирательная система смогла противостоять всем попыткам вмешательства в выборы главы государства, предпринимавшиеся извне.

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