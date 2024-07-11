ОКР выплатил компенсации спортсменам, не допущенным до ОИ-2024

МОК обложил россиян массой условий участия

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации российским спортсменам, не получившим возможности выступить на летней Олимпиаде в Париже 2024 года. Об этом в четверг, 11 июля, рассказал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Он уточнил, что компенсации получили 245 атлетов, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях или не получили нейтральный статус.

Как подчеркнул Сенглеев в комментарии РИА Новости, наряду с этим ОКР готов выплатить средства нашим спортсменам, которые могут быть не допущены до Олимпиады-2026. По словам гендиректора ОКР, "деньги для этого есть, фонд заложен".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами решать, ехать туда или нет. При этом "в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения", которые нужно уважать.

Комментируя попытки Запада бойкотировать российские соревнования, спикер Кремля подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Так он ответил на призыв МОК к государствам отказаться от участия в Играх дружбы.

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