Появились подробности крупного пожара в Химках

Тушение осложняла высокая пожарная загрузка здания

Пожар в подмосковных Химках локализован на площади в три тысячи квадратных метров. По последним данным, огонь затронул арендованные площади, выгорели два цеха по производству керамической плитки. Чёрные клубы дыма можно было видеть далеко от места происшествия, даже из иллюминатора самолёта.

Случайными свидетелями пожара в Химках стали пассажиры самолета, совершающего посадку в аэропорту Шереметьево. Черные клубы дыма было видно даже в центре Москвы. Известно, что возгорание произошло в цехе по производству керамических плит. Площадь горения стремительно увеличивалась. В результате огонь охватил 3 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. В какой-то момент часть кровли обрушилась. К месту ЧП стянули более трех десятков спецтехники и сотню спасателей. Подключена и авиация.

"Сегодня около 7 утра на улице Некрасова микрорайона Сходня городского округа Химки произошел крупный пожар на территории производства складского комплекса. Причины пожара устанавливаются. Контроль за результатом указанных мероприятий обеспечивается Химкинской городской прокуратурой", - сообщил Алексей Сарафанов, заместитель Химкинского городского прокурора.

Согласно неофициальным источникам, компания, которой принадлежит цех, занимается производством лепного декора и плитки из полиуретана. Из-за больших температур была угроза взрыва. Как оказалось, в заводских помещениях находились 30 газовых баллонов, которые могли сдетонировать. Сейчас часть из них спасатели уже вынесли.

Тушение так же осложняла высокая пожарная загрузка здания. Огонь мог перекинуться и на соседние помещения. Рядом с заводом находятся магазины стройматериалов, металлоконструкций, мебельная фабрика. Как говорят местные жители, год назад в этом районе уже был крупный пожар. Расследованием обстоятельств произошедшего занялась прокуратура.

По последним данным, пожар удалось локализовать. Пострадавших нет. Персонал завода оперативно эвакуировали из помещений ещё до прибытия экстренных служб.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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