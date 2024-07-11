В центре Москвы открыли новый пешеходный мост

Он соединил стрелку острова Балчуг - Болотную набережную - с Крымской и Якиманской набережными

В центре Москвы открыт новый пешеходный мост. Он соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Теперь у москвичей и гостей города появилось еще одно места отдыха, встреч и селфи. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Глава города заявил, что в планах построить девять мостов.

С Крымской набережной на остров Балчуг теперь можно перейти за пару минут. От "Музеона" до арт-пространства "Красный октябрь" - за 10. Через Водоотводный канал Москвы-реки перекинули красавец-мост. Удобно и для местных жителей, и для тех, кто рядом работает: время в пути сократилось в разы.

Конструкцию предстояло внедрить в существующее укрепление берега. Работы вели чуть больше года - с марта 2023-го. Несмотря на то, что мост небольшой, задачи стояли непростые. Возвести сложное инженерное сооружение в самом центре города, в окружении плотной застройки, прогулочных и туристических маршрутов, которые проходят в том числе по воде. Решение было найдено.

"Пролёт длиной 54 метра цельнометаллический, цельносварной. Сборка пролета осуществлялась не на стройплощадке, а на другой площадке, за городом, и потом по реке он был сюда доставлен с помощью баржей и буксиров, и здесь с воды мы его смонтировали", - сообщил Павел Звирь, главный инженер строительной компании - генерального подрядчика строительства моста.

Новый мост соединил стрелку острова Балчуг - Болотную набережную - с Крымской и Якиманской набережными. Теперь здесь будет проходить один из самых живописных пешеходных маршрутов от Воробьёвых гор - через Парк Горького - к Дому культуры "ГЭС-2". Ближе и доступнее стали знаковые объекты – памятник Петру I, кинотеатр "Ударник", Дом на Набережной, Театр Эстрады. Здесь уже проводят экскурсии. К одной из них сегодня присоединился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы соединили Балчуг с Крымской набережной. Несколько лет назад она была такая депрессивная, там не было ни велосипедистов, ни пешеходов, а сейчас одна из самых популярных набережных. Ну и возле "ГЭС-2" тоже пространство было запущенное, сейчас культурный центр, дом культурный. Дальше мы пробьем набережную, сделаем пешеходный переход до Балчуга от "Ударника", и это будет единый такой пешеходный переход и одно их самых любимых пространств", - рассказал Собянин.

Форма в виде изогнутой балки придаёт мосту лёгкость и изящество. Благодаря нестандартному архитектурному решению, встречные потоки пешеходов разделены, а посередине располагается скамейка длиной 36 метров. Отсюда можно полюбоваться живописным видом. Органично вписавшись в архитектурный облик района, новый мост стал его украшением.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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