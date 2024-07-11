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В Москве проходит фестиваль "Вкусы России"

15:12
  • четверг
  • 11 июля 2024

Деликатесы разных регионов привезли на ВДНХ

Гастрономическое путешествие, не покидая Москвы! В столице проходит самый аппетитный фестиваль "Вкусы России"!

Более 300 фермеров и компаний почти со всей страны привезли на ВДНХ то, что подчас можно попробовать, лишь преодолев огромные расстояния. Деликатесы разных регионов доступны на одной огромной площадке.

Якутский мёд, алтайский сыр, камчатский папоротник, карельская форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко и много других продуктов.

Профессиональные повара здесь приготовят национальные блюда по аутентичным рецептам. Особый колорит добавляет и концертная программа с этническим колоритом.

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Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ
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