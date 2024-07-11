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Участники "Московского долголетия" осваивают модные сапы

15:22
  • четверг
  • 11 июля 2024

Безопасность - 100-процентная

Чемпион мира Владимир Казанский за всю свою спортивную карьеру не встречал такого азарта. Голос уже сорвал, но общаться с начинающими гребцами не прекращает. Говорит, представить себе не мог, что участники проекта "Московское долголетие" - такие сильные и целеустремлённые. А ведь на веслах они впервые!

"Они, конечно, на дают нам покоя. С первого занятия - когда же мы на воду? Дайте нам больше-больше! Нам приходится только их придерживать: пожалуйста, дайте нам время! Дайте!", - говорит Владимир Казанский.

Модные сапы здесь осваивают моментально. Движения - точные и осторожные. Проплывающая мимо молодежь удивляется и восхищается. На воде никто никуда не торопится, наслаждаясь свежестью ветра, тишиной и спокойствием.

Компания здесь просто замечательная. Все стараются запомнить каждое слово тренеров. Все действительно гребут, согласно инструкции. Главное - 100-процентная безопасность. Результат бесплатных тренировок - потрясающий. Они развивают дыхательную систему, координацию, обеспечивают стабильность позвоночника. Передышка разве что на минуту. Для полноты ощущений. 

Бронзовый призёр чемпионата мира по рафтингу Никита Журавлёв на своих великовозрастных учеников не нарадуется. Алла Резчикова здесь непререкаемый авторитет. Она с молодости занималась шахматами, конным спортом, горными лыжами, волейболом и теннисом. Говорит, наконец-то настало время для гребли. Приходит сюда не первый раз.

"По интересу от старшего поколения - за несколько недель это направление стало топом в "Московском долголетии". Несколько сотен московских долголетов уже записались и приходят на занятия сюда, в акваторию Москва-реки", - рассказал Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ради такой оценки своего мастерства участники проекта готовы заниматься с утра до вечера. Сменили лодку - и снова в путь. За "Московским долголетием".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
Московское долголетие
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