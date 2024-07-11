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Песков: Саммит НАТО подтвердил конфронтационную сущность альянса

12:24
  • четверг
  • 11 июля 2024

Его расширение на территорию Украины недопустимо

НАТО создана в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. Саммит в Вашингтоне только подтвердил сущность Североатлантического альянса – как и и то, что организация полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, альянс с успехом выполняет свои функции, продолжая нагнетать напряженность на европейском континенте. НАТО опять "весьма выпукло" подтвердила свою суть. Расширение альянса на территорию Украины – недопустимая угроза безопасности России.

Песков подчеркнул, что противники России в Европе и США вовсе не ищут мира на Украине и не являются сторонниками диалога. В то же время, признал пресс-секретарь, на Западе есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения на украинский конфликт. К сожалению, трезвым голосам сложно пробиться через вал конфронтационных заявлений, приводит слова Пескова РИА Новости.

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