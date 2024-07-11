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В Петербурге начал работу Парламентский форум БРИКС

14:54
  • четверг
  • 11 июля 2024

В город прибыли более 400 делегатов

Развитие многополярного мира на основе взаимовыгодного сотрудничества с учётом национальных интересов и принципа неделимости безопасности. Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу 10-й Парламентский форум БРИКС. Участие в нём примет Владимир Путин.

В северную столицу прибыли более 400 делегатов из 16 государств - не только стран-членов объединения, но и представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Ключевые темы мировой повестки обсуждают председатели Совета Федерации и Госдумы - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. В этом году Россия занимает пост председателя БРИКС.

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