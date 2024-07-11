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Кремль подтвердил дискуссии об изменении ядерной доктрины России

12:45
  • четверг
  • 11 июля 2024

Сейчас она носит сдерживающий характер

Дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России действительно ведутся. Об этом в четверг, 11 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как подтвердил представитель Кремля, "работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают.

При этом Песков, комментируя перспективы корректировки ядерной доктрины России, призвал понимать, что "мы в данном случае имеем дело с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого", сообщает ТАСС.

В июне заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вызовы со стороны США и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости привести базовые документы в соответствие с потребностями. Дипломат констатировал, что обстановка во всем мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Запад от просчета о российском тактическом ядерном оружии. Политик отметил, что нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто.

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