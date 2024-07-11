Кремль подтвердил дискуссии об изменении ядерной доктрины России

Сейчас она носит сдерживающий характер

Дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России действительно ведутся. Об этом в четверг, 11 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подтвердил представитель Кремля, "работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают.

При этом Песков, комментируя перспективы корректировки ядерной доктрины России, призвал понимать, что "мы в данном случае имеем дело с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого", сообщает ТАСС.

В июне заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вызовы со стороны США и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости привести базовые документы в соответствие с потребностями. Дипломат констатировал, что обстановка во всем мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Запад от просчета о российском тактическом ядерном оружии. Политик отметил, что нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто.

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