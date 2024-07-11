Политика критикую в ЕС за поездку в Москву

Давление Евросоюза на венгерского премьера Виктора Орбана демонстрирует, как сложно пробиваться "трезвым голосам" через конфронтацию. Об этом в четверг, 11 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.

В пример Песков привел ситуацию, в которой оказался Орбан. Как заявил пресс-секретарь президента России, "мало того что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС", сообщает ТАСС.

Источники ранее рассказали, что европейские державы придумали, как наказать Орбана за самовольную поездку в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Страны ЕС решились на бойкот министерских неформальных встреч на весь период венгерского председательства в Совете интеграционного объединения.

При этом Орбан в письме лидерам ЕС после своего вояжа в Киев, Москву и Пекин заверил, что во время своей "мирной миссии" не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном беспочвенны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram