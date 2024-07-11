Кремль предупредил о шагах по сдерживанию НАТО

Москва примет продуманные и эффективные меры

Североатлантический альянс преследует цель подавления и нанесения стратегического поражения России. Шаги НАТО, о которых было объявлено на саммите в Вашингтоне, потребуют от Москвы решений по контрсдерживанию блока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что альянс намерен создать логистические хабы в причерноморских городах, открыть дополнительные базы в Европе. Фактически, военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону российских границ, отметил Песков. Все это потребует от Москвы продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее об ответных шагах Москвы заявил замглавы российского МИД. По словам Сергея Рябкова, Россия отреагирует на размещение американских дальнобойных ракет в Германии в военном ключе.

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