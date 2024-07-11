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Кремль объяснил отсутствие интереса ко второму мирному саммиту по Украине

13:34
  • четверг
  • 11 июля 2024

Пока нет никакой "точной субстанции" для обсуждения

Президент России Владимир Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, но необходимо понимать, о чем идет речь. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к возможному участию в новом "саммите мира" по Украине.
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Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, "никакой точной субстанции на этот счет сейчас нет, нет понимания о какой повестке дня может и идти речь".

Песков также предупредил, что "обсуждать вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы мы не будем". Россия готова и намерена "обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей стороны, с гарантиями безопасности для других государств", цитирует политика "Интерфакс".

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может принять участие во втором саммите по Украине. Скорее всего это будет формат Черноморской зерновой инициативы — международные посредники будут промежуточным зерном при подписании каких-либо итоговых документов.

Однако заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин подчеркнул, что Москва не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовят Украина и ее союзники. По слухам, местом проведения этого мероприятия выбрана Саудовская Аравия.

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