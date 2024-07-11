Китай пообещал не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Пекин выступает за диалог сторон

Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса, настаивая на его мирном урегулировании. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Чиновник подчеркнул, что Китай не намеревается поставлять оружие той или иной стороне, напрямую вызывая тем самым эскалацию российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили конфликт на Украине и отметили, что для них важны дипломатия и диалог. Оба политика предложили свое участие и поддержку в установлении диалога между конфликтующими сторонами.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обсуждали планы Китая провести саммит по Украине.

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