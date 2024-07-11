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Китай пообещал не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

13:53
  • четверг
  • 11 июля 2024

Пекин выступает за диалог сторон

Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса, настаивая на его мирном урегулировании. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Чиновник подчеркнул, что Китай не намеревается поставлять оружие той или иной стороне, напрямую вызывая тем самым эскалацию российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили конфликт на Украине и отметили, что для них важны дипломатия и диалог. Оба политика предложили свое участие и поддержку в установлении диалога между конфликтующими сторонами.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обсуждали планы Китая провести саммит по Украине.

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