Конгресс США потребовал отчета о психическом здоровье Байдена

Инициатива исходит от комитета по надзору Палаты представителей

Психическое здоровье американского лидера Джо Байдена заинтересовало комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США. Трем старшим помощникам президента в Белом доме отправлены повестки с требованием дать показания относительно здоровья их шефа.

Как полагают источники интернет-издание Axios, советники Байдена могут принимать за него ответственные решения. Они могут злоупотреблять должностными полномочиями, пользуясь неспособностью президента отдавать отчет своим поступкам.

Джо Байден на днях, после провальных дебатов с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, проверился у доктора. В Белом доме утверждали, что это была короткая устная консультация по поводу обычной простуды.

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