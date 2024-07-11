Конгресс США потребовал отчета о психическом здоровье Байдена

Инициатива исходит от комитета по надзору Палаты представителей
Психическое здоровье американского лидера Джо Байдена заинтересовало комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США. Трем старшим помощникам президента в Белом доме отправлены повестки с требованием дать показания относительно здоровья их шефа.
Как полагают источники интернет-издание Axios, советники Байдена могут принимать за него ответственные решения. Они могут злоупотреблять должностными полномочиями, пользуясь неспособностью президента отдавать отчет своим поступкам.
Джо Байден на днях, после провальных дебатов с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, проверился у доктора. В Белом доме утверждали, что это была короткая устная консультация по поводу обычной простуды.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram