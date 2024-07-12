Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Противостояние Венеры с Плутоном

Овны

Магазины и салоны красоты под запретом, так же как романтические знакомства. Лучшее, что можно сделать в эту пятницу: заказать еду на дом и оставить всех в покое.

Тельцы

Будьте внимательны на работе, сегодня коллеги строят козни или подставляют. Даже безобидные люди в такие дни способны проявлять неожиданное коварство.

Близнецы

У путешественников могут возникнуть проблемы с пересечением границ, билетами. Те, кто учится или оформляет документы, рискуют допустить ошибки.

Раки

Забудьте о таких вещах, как кредитки и возможность взять деньги в долг у друзей. Откажите себе в покупках, которые уже через пару дней не будут казаться важными.

Львы

Личная жизнь под угрозой: ревность, вранье или зависть не дремлют. В ближайшие дни сохраняйте приватность, не спешите хвастаться в социальных сетях своим счастьем.

Девы

Вам стоит отказаться от физических нагрузок, даже если бабушка просит помочь на даче. Звезды советуют вам отдых, крепкий сон и прогулки на свежем воздухе.

Весы

Луна в вашем знаке хочет на симфонический оркестр или в книжный. Уступите ей, и вы получите огромное удовольствие от музыки и увлекательного чтива.

Скорпионы

У вас дома может полыхнуть, если вы давно не разговаривали по душам с близкими или скрывали разногласия. Пока не поздно, дайте слово каждому члену семьи.

Стрельцы

Упустить что-то важное на работе, забыть о данном обещании или встрече – это реальность. Напишите с утра список дел, установите напоминания.

Козероги

Решение финансовых вопросов лучше отложить, потому что сегодня звезды не смогут вам помочь. До понедельника дела подождут и деньги целее будут.

Водолеи

Противостояние Венеры с вашим Плутоном может вызывать бурю в личной жизни. Всему виной ревность или обида – вам нужно проработать эти темы.

Рыбы

Будет ошибкой, если вы попытаетесь взбодриться, отправившись в спортзал или на танцпол. Ваш вариант: гамак и крепкий дневной сон на природе в выходные.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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