ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР

Потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки превысили 2 тысячи бойцов. В результате активных действий группировки ВС России "Центр" освобожден населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что украинская армия потеряла 2090 военнослужащих. Самые большие потери — 700 человек — противник понес в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск. В боях с подразделениями группировки "Запад" убиты и ранены до 460 боевиков, еще 355 уничтожила "Северная" группировка.

По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата. Также уничтожено пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

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