Во Франции загорелся Руанский собор

Посетителей эвакуировали

Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся в четверг, 11 июля, причина пожара неизвестна. Об этом рассказал мэр города Николя Мейер-Россиньоль.

Градоначальник опубликовал фотографию с места происшествия — над собором поднимаются густые клубы дымы. Мэр Руана заверил, что все средства брошены на тушение огня, сообщает РИА Новости.

Кафедральный собор в Руане относится к числу памятников национального наследия Франции. Собор был основан в 1030 году, его северная башня построена в 1145 году. Это один из самых высоких в мире готических храмов. В 1979 году Руанский собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году произошел пожар во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери. От огня обрушился шпиль, пострадала несущая конструкция здания. Удалось спасти внутреннее убранство Нотр-Дама. Французские власти пообещали сделать все для восстановления жемчужины средневековой европейской архитектуры. Однако реконструкция сгоревшего шпиля парижского собора Нотр-Дам де Пари стала причиной конфликта между архитекторами и властями.

Крупный пожар на историческом объекте произошел в апреле в Копенгагене. Здание биржи XVII века в датской столице горело несколько дней. Обрушились 56-сантиметровый шпиль и крыша в строении, в котором в момент возгорания шла реконструкция.

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