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В ФРГ назвали условие высылки на Украину военнобязанных беженцев

14:37
  • четверг
  • 11 июля 2024

До сих пор Берлин на это не соглашался

Германия будет отправлять на Украину ее военнообязанных граждан, если у власти в ФРГ окажется крупнейший оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, премьер-министр Баварии, глава ХСС Маркус Зёдер.

Политик также подчеркнул в интервью газете Münchner Merkur, что для начала возвращения Киеву сбежавших из страны военнообязанных украинцев потребуется надлежащий запрос от украинских властей — "если Украина попросит нас об этом".

Наряду с этим Зёдер высказался за сокращение помощи украинским беженцам, которую в настоящее время оказывают власти ФРГ.

Ранее Министерство юстиции Германии объявило, что законодательство не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев. При этом в ФРГ к тому времени находилось уже свыше миллиона украинцев.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер требовал возвращать украинских беженцев на родину. Как отметил парламентарий, в странах Евросоюза от военной службы уклоняются столько украинцев, что их хватило бы на десять полноценных дивизий для ВСУ.

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