ФСБ пресекла атаку на православный храм в Майкопе

Террорист готовил убийство священнослужителей и поджог

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористическую атаку на православный храм в Адыгее. Преступление планировал член запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, выходец из одной из стран Центрально-Азиатского региона готовил нападение на православный храм в городе Майкопе. Террорист планировал убить священнослужителей и охранников культового учреждения, а затем поджечь здание.

Экстремист успел провести разведку местности и составил схему атаки. Он приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Террористическую акцию он планировал снимать на видео и разместить ролик в соцсетях для пропаганды идей преступной организации. Сам же он после теракта собирался скрыться за рубежом, передает ТАСС.

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