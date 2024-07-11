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Мир не нужен: итоги саммита НАТО

18:29
  • четверг
  • 11 июля 2024

Зеленский вопреки интересам своего народа продолжает настаивать на дальнейшей вооруженной эскалации

Итоговое заявление саммита НАТО четко демонстрирует: Запад абсолютно не является сторонником мира. В альянсе больше заняты попытками сохранить лицо и доказать всем сомневающимся, что альянс един как никогда. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби беседу с журналистами CNN использовал как платформу для обращения к российскому президенту: "Он будет пытаться вмешиваться в нашу демократию сейчас и в будущем. Он хочет внести раздор здесь - в Соединенных Штатах. Мы должны ожидать худшего от господина Путина - он продолжает демонстрировать, что способен на это. Вот почему союзникам так важно на этом саммите НАТО послать сильный сигнал Владимиру Путину, что он не сможет нас разделить".

Тем более, что представители стран НАТО и сами неплохо с этим справляются. В рамках саммита альянса, некоторые европейские чиновники в частном порядке пытались, к примеру, под шумок лишить Венгрию председательства в Совете организации - настолько коллективному Западу поперек горла встал визит Орбана в Москву. В качестве наказания для строптивой Венгрии в дипломатических кругах всерьез обсуждался и вероятный бойкот предстоящей в конце августа неформальной встречи министров иностранных дел - организовывать ее планирует как раз Будапешт.

Впрочем, не все политики Старого света готовы идти за стадом. Премьер Словакии Роберт Фицо решительно раскритиковал подобные инициативы европейских коллег. Делать из венгерского премьера "изгоя года" за то, что он единственный на континенте говорит о мире - по меньшей мере глупо.

Новый тон в отношении Украины задают в Германии. Председатель партии ХСС Маркус Зёдер выступил сразу с двумя инициативами, весьма болезненными для загостившихся в стране украинцев. Во-первых, политик поставил под сомнения необходимость выплат беженцам. Во-вторых, всерьез заговорил о том, что готов отправить обратно в Киев всех мужчин призывного возраста.

Киев планирует вербовать своих граждан мужского пола, проживающих в других странах Европы. Для этого в Польше, к примеру, уже оперативно создано подразделение под названием "Украинский легион". Варшава рапортует о промежуточных успехах: "У нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно готовы служить, но говорят: мы не хотим отправиться в бой без должной подготовки и экипировки".

Слышать подобные заявления от польских политиков в годовщину волынской трагедии - как минимум странно. Однако Киеву очень не хватает пушечного мяса, а Варшава любезно готова с этим помочь. Хотя можно было бы поискать среди патриотов своего же государства. Минобороны Украины сообщил, что больше всего от призыва уклонистов укрываются как раз жители запада страны. В одной только Львовской области за первую половину этого года насчитали почти 86 тысяч сообщений от ТЦК о розыске мужчин. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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