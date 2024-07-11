Этому сопротивляются страны Запада

Становление нового мироустройства, отражающего реальное положение дел в мире, это сложный и болезненный процесс — Россия понимает это. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, российский лидер Владимир Путин, выступая на 10-м Парламентском форуме БРИКС.

Президент России подчеркнул, что усилия БРИКС и других развивающихся государств наталкиваются на ожесточенное сопротивление элит стран "золотого миллиарда".

Владимир Путин также обвинил Запад в попытках подменить международное право "в лучших традициях классического колониализма". При этом главная цель текущего председательства России в БРИКС – создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников, цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Ранее Путин подчеркивал, что предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии учитывает тот факт, что многополярный мир стал реальностью — расширяется круг государств, выступающих за справедливое мироустройство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что ради сохранения ускользающей гегемонии Соединенные Штаты и их союзники пытаются задействовать санкционное давление и финансовый шантаж, лишь бы затормозить процессы формирования многополярности.

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