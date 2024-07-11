Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС

Отношения в объединении развиваются и крепнут

Учет взаимных интересов и опора на демократию являются базовыми принципами взаимодействия государств — членов БРИКС. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, российский лидер Владимир Путин, выступая на 10-м Парламентском форуме объединения.

Российский лидер выразил уверенность в том, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов стран БРИКС.

Процесс расширения и укрепления сотрудничества государств, входящих в БРИКС, постоянно продолжается. Владимир Путин допустил создание в будущем парламентской структуры этого объединения, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о том, что на вступление в БРИКС выстроилась уже целая очередь — 24 страны мира хотят примкнуть к этому объединению. Российский политик предложила сформировать критерии для претендентов на вступление в БРИКС, подчеркнув, что это не клуб по интересам.

Тем временем глава Минсельхоза России Оксана Лут рассказала, что участники БРИКС поддержали инициативу создания общей зерновой биржи. Во время 14-й встречи министров сельского хозяйства стран объединения, будут проработаны вопросы расчетов на зерновой бирже в национальных валютах стран БРИКС.

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