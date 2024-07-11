ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС

15:13
  • четверг
  • 11 июля 2024

Отношения в объединении развиваются и крепнут

Учет взаимных интересов и опора на демократию являются базовыми принципами взаимодействия государств — членов БРИКС. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, российский лидер Владимир Путин, выступая на 10-м Парламентском форуме объединения.

Страны БРИКС поддержали идею создания зерновой биржи
Иран и Россия инициировали создание единой валюты БРИКС

Российский лидер выразил уверенность в том, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов стран БРИКС.

Процесс расширения и укрепления сотрудничества государств, входящих в БРИКС, постоянно продолжается. Владимир Путин допустил создание в будущем парламентской структуры этого объединения, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о том, что на вступление в БРИКС выстроилась уже целая очередь — 24 страны мира хотят примкнуть к этому объединению. Российский политик предложила сформировать критерии для претендентов на вступление в БРИКС, подчеркнув, что это не клуб по интересам.

Тем временем глава Минсельхоза России Оксана Лут рассказала, что участники БРИКС поддержали инициативу создания общей зерновой биржи. Во время 14-й встречи министров сельского хозяйства стран объединения, будут проработаны вопросы расчетов на зерновой бирже в национальных валютах стран БРИКС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Парламентский форум БРИКС
Парламентский форум БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.