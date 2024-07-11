Путин назвал принципы взаимодействия в БРИКС

Они близки и понятны всем участникам объединения

Глобальные, фундаментальные изменения происходят сегодня на планете. Их характер отражен в теме форума, проходящего в Санкт-Петербурге: "Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", отметил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в своем выступлении на Х Парламентском форуме БРИКС назвал принципы, на которых основано взаимодействие в объединении. Это учет взаимных интересов и опора на демократию. Путин подчеркнул, что эти "бриксовские" принципы близки и понятны всем присутствующим.

Российский лидер отметил также уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. По словам Путина, этим принципам, самой философии и миропониманию организации созвучны и открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом, передает РИА Новости.

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