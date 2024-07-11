"Не нужно завидовать": Драпеко ответила на предложение Милонова запретить турецкие сериалы

В Сети бурно обсуждают инициативу

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выдвинул предложение запретить в России турецкие сериалы, которые пользуются бешеной популярностью в стране. По мнению Милонова, эти иностранные ленты вводят в заблуждение зрителей, приукрашивают отношения между мужчинами и женщинами, да и вообще создают ложное впечатление о жизни.

В Сети бурно отреагировали на подобную инициативу. Многие крайне негативно восприняли эту идею. Причем среди зрителей турецких сериалов, вставших на защиту любимых фильмов, оказались не только простые люди, но и знаменитости. Например, популярная ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина объяснила, за что любит турецкие сериалы, и призвала всех выступить против инициативы Виталия Милонова.

"Это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива", - заявила Бородина в своем официальном канале в "Телеграм".

С ней оказалась солидарна первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. Она тоже считает, что нельзя запрещать турецкие сериалы.

"Это излишняя мера. Есть замечательно сыгранные турецкие сериалы, прекрасно поставленные — наши женщины их любят. Там такие красивые турецкие мужчины, просто не нужно им завидовать", - высказалась Драпеко в беседе с "Парламентской газетой".

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