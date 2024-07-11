ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не нужно завидовать": Драпеко ответила на предложение Милонова запретить турецкие сериалы

15:21
  • четверг
  • 11 июля 2024

В Сети бурно обсуждают инициативу

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выдвинул предложение запретить в России турецкие сериалы, которые пользуются бешеной популярностью в стране. По мнению Милонова, эти иностранные ленты вводят в заблуждение зрителей, приукрашивают отношения между мужчинами и женщинами, да и вообще создают ложное впечатление о жизни.

В Сети бурно отреагировали на подобную инициативу. Многие крайне негативно восприняли эту идею. Причем среди зрителей турецких сериалов, вставших на защиту любимых фильмов, оказались не только простые люди, но и знаменитости. Например, популярная ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина объяснила, за что любит турецкие сериалы, и призвала всех выступить против инициативы Виталия Милонова.

"Это всего лишь очередной способ отдохнуть, посмотреть на красивую картину, который помогает отвлечься от тяжелого рабочего дня и происходящего вокруг негатива", - заявила Бородина в своем официальном канале в "Телеграм".

С ней оказалась солидарна первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. Она тоже считает, что нельзя запрещать турецкие сериалы.

"Это излишняя мера. Есть замечательно сыгранные турецкие сериалы, прекрасно поставленные — наши женщины их любят. Там такие красивые турецкие мужчины, просто не нужно им завидовать", - высказалась Драпеко в беседе с "Парламентской газетой".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Елена Драпеко
Елена Драпеко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.