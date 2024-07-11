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Матвиенко пообещала ответ России на размещение США ракет в ФРГ

15:48
  • четверг
  • 11 июля 2024

Германии нельзя давать такое оружие, заявила спикер Совфеда

Ответ России на размещение США ракет в ФРГ будет жестким и адекватным. Такое заявление сделала в четверг, 11 июля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик, выступая на 10-м Парламентском форуме БРИКС, выразила надежду на то, что размещения оружия Вашингтоном в Германии удастся избежать и "этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный".

Матвиенко предложила поднять все документы послевоенного времени, напомнив, что "Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны", сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США разместить на территории Германии средства поражения дальнего радиуса действия несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Дипломат предупредил, что "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что военная инфраструктура НАТО постоянно и поступательно движется в сторону границ нашей страны. Спикер Кремля предупредил, что это потребует от Москвы продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер.

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