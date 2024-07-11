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Иран опроверг оказание военной помощи России

15:55
  • четверг
  • 11 июля 2024

Тегеран никогда не поставлял России беспилотники в ходе СВО

Прозвучавшие на саммите НАТО в Вашингтоне утверждения о том, что Иран оказывает России военную помощь в украинском конфликте, не соответствуют действительности. Об этом заявил в четверг, 11 июля, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани.

Как подчеркнул чиновник, подобные утверждения абсолютно необоснованные и политически мотивированные — Тегеран никогда не поставлял России беспилотники в ходе конфликта на Украине.

Любые попытки Запада связать конфликт на Украине с двусторонним сотрудничеством Ирана и России политически мотивированы и направлены на то, чтобы узаконить вмешательство и продление военных поставок Украине, цитирует Канаани "Интерфакс".

Соединенные Штаты после начала Россией спецоперации на Украине неоднократно обвиняли Иран в поставках в Москву боевых беспилотников, которые российские военные якобы используют на фронте. Никаких доказательств у Вашингтона не было, а Россия и Иран опровергали обвинения в свой адрес.

Спикер МИД Ирана Насер Канаани в свете обвинений с Запада подчеркивал, что "мы являемся свидетелями продолжения введения в заблуждение средствами массовой информации западных стран, в том числе США".

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