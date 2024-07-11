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Украинские военные "слили" ВС России координаты бункера с генералами

15:38
  • четверг
  • 11 июля 2024

По цели нанесли ракетный удар

МиГ-31 ВКС России ранним утром 8 июля нанесли удар ракетами "Кинжал" по бункеру, где собрались высокопоставленные офицеры ВСУ. Координаторы бункера "слили" российской разведке украинские военные, утверждает "Царьград".

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По данным издания, бункер находился на территории Северного горно-обогатительного комбината группы "Метинвест" в Кривом Роге – это предприятие принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову. По некоторым данным, на заводе наладили производство противодронной защиты для танков Abrams, Т-64 и Т-72, а также для БМП Bradley.

В момент удара в командном пункте шло большое совещание с генералами ВСУ. Издание заверяет, что координаты, место и время сбора "слили" военнослужащие ВСУ, которые тем самым сводили счеты со своими командирами.

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