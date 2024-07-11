На центральных бульварах Москвы пройдет масштабный театральный фестиваль

Вход свободный

В рамках проекта "Лето в Москве" с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар" - на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах спектакли представят как независимые коллективы, так и легендарные театры (в частности - "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной.

Запланированы также импровизации, театрализованные шоу, цирковые представления. Вход свободный.

"Каждую площадку посвятят отдельной сфере театрального искусства. Например, Тверской бульвар — оперетте, Пушкинскую площадь — музыкальному театру и поэзии, Страстной бульвар — иммерсивному и визуальному театру, Цветной бульвар — цирку, Сретенский бульвар — сценическому оформлению и костюмам, а Чистопрудный бульвар — экспериментальному театру. В амфитеатре "Яма" на Покровском бульваре будет находиться основная сцена", - сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Задействованы будут более тысячи артистов. В рамках события покажут свыше 100 постановок.

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