В бундестаге потребовали объяснений Шольца по вопросу размещения ракет США

Депутаты опасаются, что Германия станет театром военных действий

Эксперт по вопросам политики безопасности фракции "зеленых" в бундестаге Сара Нанни потребовала отчета от канцлера ФРГ. Она заявила, что Олаф Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии новые американские ракеты большей дальности, сообщает Rheinische Post.

Нанни поддержала сопредседатель фракции "зеленых" Катарина Дреге, подчеркнув, что многие обеспокоены ситуацией. А депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч считает, что планы по размещению в ФРГ американских ракет ведут к новой гонке вооружений.

Сара Вагенкнехт - член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" - ранее назвала планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии безумием. По ее словам, это решение увеличивает риск того, что страна станет театром военных действий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram