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Обнародован список регионов, где семьи с детьми смогут получить льготную ипотеку

16:07
  • четверг
  • 11 июля 2024

Стали известны новые условия

Накануне, 10 июля, Минфин обнародовал новые условия семейной ипотеки, которые будут действовать вплоть до 2030 года. Семья может взять кредит до шести миллионов рублей (для москвичей и жителей Московской области и петербуржцев и жителей Ленинградской области до 12 миллионов) по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке, собственного готового дома или строительство нового.

Льготной ипотекой могут воспользоваться семьи с детьми до шести лет включительно, воспитывающие ребенка-инвалида любого возраста, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Сейчас же стал известен список регионов, где можно получить такую ипотеку. Это Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Томская область; Кировская, Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия.

Кроме того оформить льготную ипотеку можно в таких регионах как Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область и Республика Коми; Белгородская, Костромская, Курская и Тамбовская области; Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика; Севастополь и Республика Адыгея; Курганская область, передает ТАСС.

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