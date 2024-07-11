В Подольске горит многоэтажный жилой дом

Делом заинтересовалась прокуратура

Пожар разыгрался на мансардном этаже одной из многоэтажек на улице Веллинга в Подольске, однако огонь быстро распространился почти на всю крышу и даже перешел на верхние этажи, передает телеграм-канал "Подольск", где также опубликованы фотографии и видеозаписи происшествия.

Глава Подольска Григорий Артамонов сообщил в Сети, что всех жителей горящего дома эвакуировали, в результате пожара пострадавших нет. На месте происшествия развернули оперативный штаб, а волонтеры уже раздают воду жильцам, также организовано питание. Пока жителей разместили в автобусах, но активно прорабатывается вопрос о временном размещении тех людей, чьи квартиры пострадали в результате пожара.

Меж тем данным происшествием уже заинтересовалась прокуратура. В частности, поднят вопрос, насколько законным было строительство мансарды в многоквартирном доме.

"Соблюдение прав жителей многоквартирного дома, установление причин возгорания, а также законности возведения надстройки на последнем этаже дома на контроле в Подольской городской прокуратуре", - цитирует ведомство РИА Новости.

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