Пугачеву сняли с детьми в Юрмале: сильно сдала

Примадонна прибыла в Латвию

Где только не жила Алла Пугачева вместе с молодым супругом, юмористом, признанным иноагентом, Максимом Галкиным, и детьми, двойняшками Гарри и Лизой после того, как покинула Россию вскоре после начала СВО.

Вначале семейство перебралось в Израиль. Там живут родственники Галкина. Какое-то время Алла и Максим с юными наследниками жили там. Однако после обострения израильско-палестинского конфликта артисты с детьми перебрались на Кипр, где у Галкина и Пугачевой есть своя элитная недвижимость. Но и там семейство долго не прожило. На днях стало известно, что Примадонна приняла решение отправиться в Юрмалу.

Теперь в Сети распространились кадры, сделанные из Латвии. На них видно, как Алла Пугачева с Гарри и Лизой и неким мужчиной и еще одним ребенком прогуливается по улице. Говорят, Примадонну заметили в Юрмале, куда почти каждый год за последнее время приезжает переждать жаркие летние денечки артистка. Здесь у нее есть вилла, которую Алла регулярно арендует. К тому же совсем скоро начнется фестиваль ее подруги, певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву".

В Сети немедленно отреагировали на свежие кадры с Аллой Пугачевой. Многие комментаторы пришли к выводу, что Примадонна сильно сдала и выглядит как среднестатистическая бабушка.

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