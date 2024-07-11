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Пожарные борются с крупным природным возгоранием в Крыму

18:32
  • четверг
  • 11 июля 2024

Пламя распространяется по лесной подстилке

В Крыму у села Ворон рядом с Судаком в горной местности полыхает лес. Площадь пожара из-за ветреной погоды растет и достигла 15 гектаров.

В тушении задействован вертолет Ми-8 МЧС, который уже сделал десять сбросов воды. На месте огонь ликвидируют 197 специалистов и 44 единицы техники. Им на подмогу направлена региональная аэромобильная группировка.

Пламя распространяется по лесной подстилке. Еще утром площадь пожара составляла всего порядка 5 гектаров, но быстро увеличилась. Тушение осложняет жаркая погода.

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