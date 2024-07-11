Орбан странно себя вел с Байденом на саммите НАТО

Венгерский премьер-министр не просил о встрече

В Вашингтоне проходит саммит НАТО, на который прибыл и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его странное поведение с президентом США Джо Байденом стало достоянием общественности благодаря наблюдательным журналистам.

По информации газеты The Guardian, Виктор Орбан всячески избегал американского лидера и лишь коротко пожал его руку на второй день саммита. Более того, он даже не запрашивал двустороннюю встречу с ним.

По некоторым данным, венгерский премьер-министр, наоборот, планирует встретиться с оппонентом Байдена, кандидатом в президенты, республиканцем Дональдом Трампом. Якобы рандеву может состояться уже сегодня, 11 июля. Разговор, как передают осведомленные источники, может касаться урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, что в начале июля Виктор Орбан встречался с президентом Владимиром Зеленским, после чего отправился в Москву, где пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. Далее венгерский премьер-министр отправился в Китай, где провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. И уже оттуда Виктор Орбан полетел в Америку.

Премьер-министр Венгрии назвал эти поездки миротворческой миссией. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. А вот в ЕС, по некоторым данным, негативно восприняли инициативу Орбана.

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