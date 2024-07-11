Путин провел ряд важных встреч на полях форума БРИКС

В частности, с представителями Китая и Ирана

На полях форума БРИКС Владимир Путин вместе с главами обеих палат российского парламента встретились с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Говорили об укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пекином, которое сейчас находится на беспрецедентно высоком уровне. Чжао Лэцзи отметил, что под руководством Владимира Путина обеспечивается государственная стабильность, безопасность и социально-экономическое развитие. Он подчеркнул, что наша страна уверенно идет по пути развития. В свою очередь, российский президент отметил важность парламентского взаимодействия двух государств.

Мы совсем недавно виделись с нашим другом председателем Китайской Народной Республики на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает, работает должным образом. И я прошу вас передать самые лучшие, самые дружеские пожелания председателю Китайской Народной Республики. Что касается парламентского измерения нашего сотрудничества, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения задач, которые мы формулируем в качестве приоритетных, – это и экономика, и гуманитарные связи.

Состоялись и еще две встречи Владимира Путина на полях форума. Одна - с Тулией Аксон, председателем Межпарламентского союза, который объединяет почти 180 стран. В беседе президент отметил, что совместная работа законодателей разных государств будет востребована для преодоления сложностей в мире. Аксон, в свою очередь, подтвердила, что ее организация готова подключиться с мирному урегулированию украинского конфликта.

Другая встреча - с главой иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом. На ней обсуждали важнейшие экономические проекты двух стран: военно-технические контракты и международный транспортный коридор "Север-Юг". Курс на партнерство, взятый с предыдущим президентом Ирана, сохраняется. Вступление в должность нового лидера состоится в конце июля, и Россия, как подтвердил Владимир Путин, отправит на церемонию свою делегацию.

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