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Житель погиб в результате новых ударов ВСУ по Белгородской области

18:24
  • четверг
  • 11 июля 2024

В селе Ржевка дроны атаковали легковой автомобиль и несколько жилых домов

Мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате новых ударов украинских БПЛА по гражданским объектам в Белгородской области.

В селе Ржевка утром дрон атаковал легковой автомобиль и несколько жилых домов. После взрыва в одном из строений начался пожар, другое - частично разрушено. Еще шесть зданий, в том числе социальный объект, сильно повреждены в населенных пунктах Муром, Вознесеновка, Безымено.

Кроме того, сообщается о двух сгоревших автомобилях. В обоих случаях машины были атакованы беспилотниками. Водители уцелели, но получили травмы.

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