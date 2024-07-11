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Четыре страны НАТО разработают ракеты, которые смогут долетать до России

18:06
  • четверг
  • 11 июля 2024

В нашей стране уже отреагировали на новость

В Вашингтоне полным ходом идет саммит НАТО. В ходе переговоров четыре страны: Франция, Италия, Германия и Польша договорились о создании дальнебойных крылатых ракет, передает Reuters. Речь идет о дальности полета свыше 500 км. Впрочем, согласно данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, такие крылатые ракеты могут преодолевать и 1000 километров и, запущенные из Германии, даже достигать России.

Предположительно, подразумеваются SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, которое пока находится на стадии разработки. Более того, в 2026 году США намерены разместить на территории Германии свои дальнобойные ракеты дальностью 2500 км — из Германии они могут достигать Западного Урала.

В России уже отреагировали на эти сообщения. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что отечественные военные "уже взяли в работу" сообщения Вашингтона и будут вырабатывать прежде всего военный ответ "без нервов и эмоций".

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