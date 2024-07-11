Видео задержания террориста, планировавшего напасть на храм в Майкопе

ФСБ обнародовала кадры

Стало известно о том, как сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в одном из православных храмов в Республике Адыгея.

Преступление планировал член запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина готовил нападение на церковь в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. В случае удачного исхода террорист намеревался поджечь здание и затем скрыться за границей, но у него ничего не вышло.

А теперь ФСБ обнародовала видео задержания экстремиста.

"В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - заявили в спецслужбе.

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