Умерла звезда фильма "Сияние" Шелли Дюваль

Причиной смерти стала совсем не старость

Стало известно, что актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет. Однако совсем не старость стала причиной ее ухода. Дело в том, что последние годы знаменитая актриса страдала от сахарного диабета. Именно из-за осложнений, вызванных этим хроническим недугом, и умерла Дюваль.

"Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна", — цитирует ее партнера Дэна Гилроя The Hollywood Reporter.

На счету Шелли немало фильмов. Например, она сыграла в таких картинах как "Нэшвилл" (1975), "Три женщины" (1977), "Энни Холл" (1977). Кстати, за работу в ленте "Три женщины" Дюваль удостоилась главного приза Каннского кинофестиваля.

Однако прославилась актриса благодаря фильму ужасов Стэнли Кубрика "Сияние". Она сыграла роль супруги помешавшегося главного героя, сыгранного Джеком Николсоном. Самое печальное, что в жизни именно Шелли Дюваль страдала от психического расстройства. Она призналась в этом публично в 2016 году, после чего отправилась на лечение, которое проспонсировало ей одна благотворительная организация. Детей у Шелли Дюваль нет.

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