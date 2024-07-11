ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм. Все подробности

В Майкопе задержан исполнитель

Атаку на православный храм, как признался террорист, он намерен был снимать. Анонсировал трэшстрим.

"Хотел бензин залить, дверь открыть. Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу", - рассказал злоумышленник.

Сотрудники ФСБ застали его врасплох. Всего несколько минут назад он успел зайти в авиакассу города, потом отправился на АЗС. Там мужчина наполнил 5-литровые бутылки бензином. Был настолько в себе уверен, что даже не подозревал об оперативной слежке.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации. Террорист провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства", - сообщили в ФСБ.

О том, что планировал теракт, он признается сразу. Готовился тщательно: провел разведку местности. При себе имел план, где указаны все входы в храм. В сумке подозреваемого обнаружено взрывное устройство и религиозная литература - книги все экстремистского толка. А еще - флаг запрещенной в России организации. Материалы которой тот регулярно смотрел и слушал в интернете.

После нападения мужчина собирался бежать из страны - во время обыска силовики нашли у него загранпаспорт. Сейчас с задержанным проводят следственные действия, идет розыск возможных сообщников. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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