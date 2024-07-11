Путин: Приоритетом БРИКС должно стать достижение справедливых перемен в мировой экономике

На форуме в Петербурге говорили о важности отказа от доллара и скоординированных действиях в условиях западных санкций

400 делегаций из 16 стран мира принимает северная столица. На юбилейном 10-м парламентском форуме - не только те, кто уже состоят в БРИКС, но и делегации других государств. Россия в этом году председательствует в объединении.

Владимир Путин в своем выступлении перед делегатами подметил, что уже многое сделано:

Ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире. Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда.

А ведь страны БРИКС – это не только обмен опытом. Объединение большое внимание уделяет увеличению доли расчетов в национальных валютах. В будущем в БРИКС может появиться и свой парламент, сказал президент. И все это несмотря на нарастающее давление со стороны недружественных России стран. Причем порой в ход идут силовые принуждения: санкции и шантаж.

Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенные сопротивления правящих элит, государств так называемого "золотого миллиарда". Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново. Под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма. Это явная попытка подменить легитимное международное право, попытка создания монополии на истину в последней инстанции, а такая монополия разрушительна.

На Западе уверены - Россия в полной изоляции. Хотя на полях саммита у Владимира Путина встречи одна за другой. Беседуя с представителем Поднебесной, президент передает послание председателю КНР, приглашая его на октябрьскую встречу БРИКС.

Я прошу вас передать самые лучшие, самые дружеские пожелания председателю КНР. Мы совсем недавно виделись на полях саммита ШОС в Астане. Обсудили еще раз наиболее важные вопросы нашего взаимодействия. Все, о чем мы договаривались, работает должным образом.

О поддержке нашей страны говорил и председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф: "Али Хаменеи подчеркивает продолжение всех крупных проектов, о которых наши страны договаривались. Хочу заверить вас - иранский парламент и новое иранское правительство будут продолжать развивать сотрудничество с Российской Федерацией так же, как и раньше".

А дальше - встреча с председателем Межпарламентского союза, имеющей колоссальный опыт в работе с представителями правительств разных стран. В старейшую организацию с более вековой историей сейчас входит 179 государств.

БРИКС за 15 лет стал одним из крупнейших экономических объединений, на участников которого приходится почти половина населения планеты, а также треть мирового ВВП. К слову, его доля уже превысила удельный вес той же "Большой семерки", и этот отрыв экономик будет только увеличиваться, считают российские политики.

"БРИКС все больше становится одной из ключевых опор многополярного мира, который сегодня мы видим, постепенно начинает формироваться. Запрос на него огромен, и каждая страна, каждый народ хотел бы, чтобы мировой порядок был справедлив", - отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

"Отрадно видеть, что объединение БРИКС расширилось и становится все привлекательнее для стран, несет в себе дух времени. Сегодня БРИКС можно без привлечения назвать ядром формирующейся новой системы многополярного мира", - добавила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

С этого года число участников объединения увеличилось до 10. В очереди на вступление - еще больше двух десятков стран.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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