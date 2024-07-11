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На поддержку энергетики в новых регионах выделили более 3,5 млрд рублей

22:26
  • четверг
  • 11 июля 2024

Большая часть средств предназначена для формирования резерва и закупку оборудования и материалов

3 миллиарда 600 миллионов рублей выделило правительство на поддержку энергетики в новых регионах. Об этом на заседании кабинета заявил его глава Михаил Мишустин.

Большая часть средств предназначена для формирования резерва и закупку оборудования и материалов. Они необходимы для стабильной работы объектов электроэнергетики. Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт и гарантировать надежное и безопасное снабжение всех потребителей новых регионов.

Также на заседании обсудили поддержку создания комплектующих для промышленной продукции. С 2022 года бюджетной финансирование в размере 10 миллиардов рублей получили 220 востребованных отечественных проектов. По трети из них уже налажен серийный выпуск. 

"Сегодня мы направим 1 млрд рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих и материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь – в медицине и реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и легкой промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении. Например, это детали электродвигателей и газовых турбин. Принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности. Будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", - отметил Мишустин.

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