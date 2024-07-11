С начала года уже около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны

В Москве работает специализированный Единый пункт отбора

Выйдя в отставку после 20 лет работы в органах внутренних дел, Владимир решил пойти служить по контракту. Убежден - в зоне СВО его опыт и знания сейчас нужнее, чем где-то еще.

Желание поехать поддержать ребят - то, что привело в пункт отбора на контрактную службу и Владимира Рассказова. В начале 2000-х мужчина служил в ВДВ, был командиром отделения. Сейчас на передовой такие специалисты на особом счету.

Немало среди будущих контрактников и тех, у кого за плечами нет никакой спецподготовки. Для зачисления на службу в зоне СВО это не преграда, говорят в Минобороны. Ведь в условиях тактики современного боя многие гражданские специальности востребованы не меньше, чем армейские дисциплины.

"Все эти кандидаты отправляются в отдельные учебные части, проходят допподготовку и распределяются по воинским частям. Средний возраст у кандидатов 30-40 лет, приходят и от 18-20 до 60 лет", - рассказал Иван Текучёв, начальник Единого пункта отбора города Москвы.

А всего в зону СВО отсюда отправляются более 1000 человек каждый месяц. И хотя все понимают, что служба там на передовой сложная и опасная, поток добровольцев не сокращается даже летом.

Перед отправкой в пункты распределения добровольцы проходят медкомиссию. Оценивается также и психологическое состояние кандидатов на службу.

"Проводим для того, чтобы понять, насколько человек способен к военной службе. Что он не экстремист. И что он способен выучить новые обязанности, которым его будут учить. Проходят не все. Где-то процентов 1,5-2 отсеивается по каким-то определенным качествам", - отметила Анастасия Чистякова, военный психолог Единого пункта отбора города Москвы.

В общей сложности все процедуры для приема на контрактную службу от подачи заявления до подписания договора занимают около 4 часов. Здесь же кураторы помогают новобранцам решить вопросы социально-бытового характера, помогают с оформлением кредитных каникул, выплат и льгот для военнослужащих и членов их семей. Всей необходимой боевой экипировкой и обмундированием будущих бойцов обеспечат в специализированных учебных центрах Минобороны, куда заключивших контракт направляют для прохождения интенсивного курса боевой подготовки.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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