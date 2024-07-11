Российские корабли поставили мины на Балтике

Эти действия отрабатывались в ходе учений

Малые противолодочные корабли Балтийского флота "Зеленодольск", "Уренгой" и "Казанец" на учениях отработали постановку донных и якорных мин в морских полигонах. Экипажи оттачивали технику установки оборонительных заграждений для недопущения проникновения кораблей потенциального неприятеля.

Такие минные заграждения не позволяют судам проходить по морским коммуникациям, затрудняют проникновения кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств неприятеля в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Также в ходе учений корабли "Зеленодольск", "Уренгой" и "Казанец" по запланированному сценарию якобы подверглись воздействию оружия массового поражения. Чтобы успешно справиться с таким заданием, экипажи отработали герметизацию корпуса морских судов, а также обработали их специальным средством от радиационного загрязнения.

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