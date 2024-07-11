Провоцирует войну вместо сохранения мира: кандидат в президенты США обличил НАТО

Кеннеди-младший рассказал, во что превратился альянс

После теледебатов действующего президента Америки Джо Байдена и кандидата Дональда Трампа, которые, по мнению общественности, закончились провалом для нынешнего лидера страны, у жителей остального мира сложилось впечатление, будто и нет больше других кандидатов на президентский пост. Но на самом деле это не так.

Помимо Камалы Харрис, которую называют альтернативой Джо Байдену, есть еще и независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший. Мужчина отличился не только своей программой, но и тем, что обличил НАТО. На своей официальной страничке в социальной сети Х он написал, что альянс провоцирует войну вместо того, чтобы сохранять мир.

"НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома", - написал кандидат в президенты США.

Роберт Кеннеди-младший не преминул выступить с обещанием, что если он станет главой государства, то сделает НАТО мирным альянсом, занимающимся глобальным разоружением.

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