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Байден "гордо объявил" о новом пакете военной помощи Украине

20:46
  • четверг
  • 11 июля 2024

При этом американский лидер снова опозорился

На саммите НАТО в Вашингтоне глава государства Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский президент объявил об очередном, восьмом по счету, пакете оружия и военной техники Украине.

"Сегодня я гордо объявляю о новом пакете военной помощи Украине", - цитирует заявление Джо Байдена ТАСС.

Не обошлось без скандала в Сети. Интернет-пользователям не понравились слова американского лидера о том, что "кажется", пакет помощи был подписан в четверг, 11 июля. Общественность усмотрела в этом новый промах Джо Байдена, которому, по мнению комментаторов в Сети, следует начать пить таблетки для укрепления памяти.

Несмотря на то, что президент США не стал уточнять, что именно подразумевается под помощью Украине, Associated Press утверждает, будто этот пакет оценивается в 225 миллионов долларов и включает в себя ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS.

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