Заявлено о зарубежных заказчиках теракта в "Крокусе"

К ним ведет финансовый след

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, в том числе 6 детей, а также пострадал 551 человек. К 26 марта были опознаны 120 тел погибших. Основными причинами смерти людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в статье для журнала "Финансовая безопасность" заявил, что к преступлению могут быть причастны иностранные организаторы. "Расследование еще продолжается, но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления", - заявил он.

Ранее российские спецслужбы установили причастность к теракту в "Крокусе" военной разведки Украины. Меж тем губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте разрушенного огнем концертного зала могут появиться сквер и памятник.

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