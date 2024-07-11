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Летчик-космонавт Шкаплеров: Около 40 предприятий столицы работают над решением космических задач

21:28
  • четверг
  • 11 июля 2024

Разрабатываются уникальные решения

Обновленная программа "Академии инноваторов" начала работу летом прошлого года. С тех пор к ней присоединились тысячи предпринимателей и разработчиков. Всего за год было создано более 250 новых технологических компаний, более 50 человек начали тестирование своих проектов на городских и бизнес-площадках, а 70 разработок получили заказчиков.

Около 40 предприятий столицы работают над решением космических задач, сообщил летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Это позволяет разрабатывать такие уникальные вещи как герметичные радиационно стойкие источники вторичного питания или устройства для очистки пространства от космического мусора.

Он подчеркнул, что столичные студенты стали самыми активными участниками программы "Академия инноваторов", а всего на ее третий поток подали заявки более 8,3 тысяч человек. Общее же число заявок из Москвы превышает 80%.

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