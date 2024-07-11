Сергей Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Транспортное обслуживание деловых центров "Москва-Сити" и "Сити-2" улучшится

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки участков улично-дорожной сети от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда.

"На участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда организуем движение по двум полосам, установим дополнительные светофоры, обустроим наземные пешеходные переходы и остановку для городского транспорта", - написал глава города в Telegram.

Как уточнил Собянин, в результате транспортное обслуживание деловых центров "Москва-Сити" и "Сити-2" улучшится. Это касается и всего Пресненского района в целом.

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